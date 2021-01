Covid: in Liguria superata la soglia dei 3.000 morti

(ANSA) - GENOVA, 10 GEN - Undici decessi per covid e in Liguria è stata superata la soglia dei 3.000 decessi da inizio pandemia: sono 3.010. Mentre sono 374 i nuovi casi di infezione da covid-19. Il dato emerge dai 2.877 tamponi molecolari effettuati (2.082 quelli antigenici rapidi). La percentuale tra tamponi molecolari e positivi è del 12,99%, mentre a livello nazionale è del 13,3%. I nuovi casi sono 53 nell'Imperiese, 137 nel Savonese, 65 nello Spezzino, 31 nel Tigullio, 88 nella Asl3 di Genova. Il totale dei positivi è 6574, 116 in più rispetto a ieri.

Cresce il numero delle persone ricoverate: negli ospedali ci sono 773 persone, 6 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Dei 773 malati, 64 sono nelle terapie intensive, ieri erano 65.

Gli 11 decessi, registrati nelle ultime 24 ore, ma avvenuti tutti tranne uno nei giorni dal 28 dicembre al 3 gennaio, riguardano persone di età compresa tra i 75 e i 91 anni: sette sono donne, 4 gli uomini.

In isolamento domiciliare ci sono 4453 persone, 76 in più rispetto alle 24 ore precedenti, mentre in sorveglianza attiva ce ne sono 3768, 46 in meno.

Sul fronte vaccini, quelli consegnati sono 30.545, i i somministrati sono 18.133, con una percentuale del 59,4%: il programma di oggi prevedeva 660 vaccinazioni. (ANSA).