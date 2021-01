Toti: 'L'obiettivo è vaccinare entro aprile gli over75

(ANSA) - GENOVA, 09 GEN - L'obiettivo della Regione Liguria è somministrare il vaccino anti covid a tutti gli over 75 "entro marzo, massimo aprile per azzerare la mortalità e la necessità di ricovero". E' la rotta indicata dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera in una diretta video sull'andamento della pandemia covid. "Se riusciremo a vaccinare gli over 75 il covid non sarebbe più un problema di sanità pubblica - commenta - Non avremo più ricoveri in ospedale". La vaccinazione degli anziani entro marzo-aprile nella fase 2 della campagna di somministrazione "è un obiettivo che ci dobbiamo porre". Lunedì in Liguria arriveranno altre 14 mila dosi per la cosiddetta fase 1, al momento la Regione ha fatto il 57,5% dei vaccini consegnati, oltre 17 mila dosi sulle oltre 60 mila totali previste nella fase 1 relativa a personale sanitario, personale e ospiti delle rsa. L'obiettivo della Regione Liguria è concludere la fase 1 di somministrazione "entro la prima settimana di febbraio - spiega Toti -, per iniziare a vaccinare tutti i grandi anziani over 80". (ANSA).