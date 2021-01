Samp cerca rinforzi, spunta Musa dello Slavia Praga

(ANSA) - GENOVA, 09 GEN - La Sampdoria cerca un rinforzo per l'attacco e l'obiettivo sarebbe il 21enne croato Petar Musa, centravanti dello Slavia Praga. Si tratta di un profilo giovane ma già con una certa stagione: quest'anno ha già segnato 7 reti con la sua attuale squadra in sedici partite. Servirà comunque un investimento importante per il ragazzo, si parla almeno di 4 milioni per il suo cartellino. Lo Slavia Praga ci sta pensando ma per Musa sarebbero arrivate richieste anche dalla Bundesliga.

La Sampdoria però è in vantaggio e i contatti tra le due dirigenze si sarebbero intensificati nelle ultime ore. (ANSA).