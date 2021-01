Ordina una pizza e rapina rider, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 09 GEN - Lo ha attirato in trappola ordinando una pizza, ma quando il rider si è presentato gli ha puntato addosso un grosso coltello e lo ha rapinato. Gli agenti della squadra mobile di Genova sono risaliti all'autore e hanno arrestato un uomo di 40 anni, italiano. I fatti risalgono allo scorso ottobre. Alla pizzeria di Oregina è arrivato l'ordine di una pizza da portare in una strada vicina, isolata e con poco traffico. Quando il rider è arrivato a destinazione ha trovato un uomo che gli ha puntato il coltello alla pancia. Il giovane fattorino, spaventato, gli ha consegnato il portafoglio, con i soldi che aveva guadagnato nella serata ed è scappato.

Il rider ha raccontato tutto agli agenti. Gli investigatori, attraverso l'analisi delle celle telefoniche e le telecamere di videosorveglianza della zona, sono riusciti a risalire al rapinatore che abita poco distante dal luogo della rapina. Gli inquirenti stanno indagando su altre rapine avvenute in zona e non si esclude l'uomo possa esserne l'autore. (ANSA).