Liguria,salgono nuovi casi, diminuiscono ospedalizzati

(ANSA) - GENOVA, 09 GEN - Sono 526 i nuovi casi Covid-positivi in Liguria a fronte i 4.519 tamponi molecolari processati. I test antigenici sono stati 4.919. Secondo il quotidiano bollettino di Regione Liguria rilasciato in base ai dati flusso Alisa-Ministero, gli ospedalizzati sono 767, 17 in meno rispetto a ieri. 65 i pazienti in Intensiva. I pazienti deceduti sono 19, di età compresa tra i 61 e 95 anni. A oggi, dunque, il numero dei morti da inizio pandemia è di 2.999. In isolamento domiciliare restano 4.377 persone, 44 in meno rispetto a ieri mentre in sorveglianza attiva ci sono 3.814 persone.

Per quanto riguarda i vaccini, a fronte di 30.545 dosi consegnate ne sono stati somministrati 17.546, ovvero il 57,4% del totale. Il numero più alto di dosi effettuate dal 27 dicembre a ieri è nella Asl 3 genovese: sono state 3.494. Oggi ne sono state programmate 287. (ANSA).