Calcio: Ranieri, Spezia squadra che lotta e ci crede

Lunedì serà lo Spezia in trasferta, poi l'Udinese in casa e quindi la sfida a Parma: "Abbiamo affrontato la Roma, poi l'Inter e adesso sotto con lo Spezia.

Inizia un ciclo di tre partite che potranno dirci cosa possiamo chiedere a questo campionato, il destino è nelle nostre mani: vediamo cosa possiamo fare da grandi". Claudio Ranieri tecnico della Sampdoria, ai canali ufficiali del club, indica la strada in vista di questo rush finale del girone d'andata. La partita con i liguri di Vincenzo Italiano nasconde molte insidie: "E' una squadra che sa giocare a calcio. È una gara inedita, ma i prossimi avversari hanno raccolto meno di quanto avrebbero meritato sul campo. Servirà essere concentrati e determinati per ottenere un risultato positivo. Ho letto le interviste di Italiano e dice che a Napoli è stata la peggior partita che ha giocato quest'anno e ha vinto 2-1. Potrà anche essere stata la partita più brutta però è una squadra che ci crede sempre. Io sono andato ad analizzare, è vero ha perso ma tante volte 1-0, 2-1. E' una squadra che lotta e ci crede fino in fondo per cui sarà una partita tiratissima fino in fondo", continua ancora il tecnico che deve valutare se confermare dall'inizio Keita: "Dobbiamo vedere se ce la fa, nella prima con l'entusiasmo si è mosso bene e ha fatto gol, bisogna valutare nella seconda.

Abbiamo anche recuperato anche Bereszynski, per cui devo valutare bene tutto e mettere in campo la migliore formazione".

Ci potrebbe essere spazio dunque per il ritorno del difensore polacco sulla fascia destra con un possibile turno di riposo per il giapponese Yoshida. Sulla trequarti toccherà Verre in appoggio a Quagliarella con Keita che dunque potrebbe partire dalla panchina. (ANSA).