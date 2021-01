Calcio: il Genoa ingaggia Strootman

(ANSA) - GENOVA, 09 GEN - Colpo di mercato a sorpresa per il Genoa. Dall'Olympique Marsiglia è in arrivo il centrocampista olandese Kevin Strootman.

Strootman, cinque stagioni in Italia alla Roma tra il 2013 ed il 2018,compirà 31 anni tra un mese ed è atteso nella giornata di lunedì per le visite mediche.

Il giocatore arriverà al Genoa con la formula del prestito secco sino a giugno con parte dell'ingaggio a carico del club francese. All'OM dall'estate del 2018, dopo due stagioni da protagonista in questa prima parte di campionato non ha trovato spazio giocando meno di 200' e partendo titolare solo in una occasione. (ANSA).