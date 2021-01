Calcio: Genoa; Preziosi conferma trattativa per società

(ANSA) - GENOVA, 09 GEN - Ai microfoni della trasmissione di Radio 2 "Campioni del Mondo" Enrico Preziosi ha confermato l'intenzione di cedere il Genoa svelando che qualcosa potrebbe accadere a breve. "Il Genoa? Spero che ci sia qualcuno in grado di fornire maggiori garanzie per quello che è stato il mio operato: perché si fanno un sacco di sacrifici per mantenere una squadra in Serie A e questo pochi lo sanno. Sono 18 anni che sono a Genova. C'è sempre un momento per iniziare e uno per finire. Il problema è sempre a chi lasci: finora gli interlocutori sono stati poco credibili - ha spiegato l'attuale presidente rossoblù -. Quello che succederà tra poco, qualche settimana, spero possa esserci una trattativa che dia soddisfazione a chi cede e soprattutto a chi arriva".

Preziosi ha poi confermato l'operazione di mercato con il Marsiglia che porterà a Genova l'ex romanista Kevin Strootman.

"Siamo sulla strada di chiudere, mancano solamente le visite.

Sono molto soddisfatto, soprattutto perché conosco l'uomo", è stato il commento del patron rossoblù. (ANSA).