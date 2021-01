Ballardini, non una buona partita ma ci siamo

"Non abbiamo fatto una buona partita, però c'è stata attenzione, serietà e impegno. Forse gli avversari credono che non siamo così bravi, ma ci siamo". Davide Ballardini si gode il ritorno al successo nonostante una prova della sua squadra che il tecnico non ha apprezzato del tutto.

"Il Genoa non ha fatto una buona partita - ha ribadito - e non ha creato molte occasioni, ma non credo che il Bologna ne abbia avute poi così tante, sono stati solo più bravi nella gestione della palla. Noi dobbiamo fare molto di più proprio nel gioco però ci sono stati anche dei segnali positivi, come l'impegno e lo spirito di gruppo e di squadra, ma bisogna essere più bravi nella gestione e nel possesso della palla. Non puoi subire passivamente ma devi avere più personalità e soluzioni di gioco perché altrimenti sei sempre in affanno".