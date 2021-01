Vaccini: Toti, Liguria prima per dosi somministrate

(ANSA) - GENOVA, 07 GEN - "La Liguria è la prima Regione italiana per numero di vaccini anti covid fatti sulla base della popolazione, siamo a 13.275 vaccini somministrati, che rispetto ai consegnati si aggira attorno al 50%, ma rispetto alla popolazione è lo 0,86%". Lo evidenzia il presidente della Liguria Giovanni Toti nel punto stampa sull'emergenza coronavirus ricordando che "la Liguria in base alla sua popolazione di 1.6 milioni di abitanti con molti anziani è tra le Regioni di testa in termini assoluti per vaccini consegnati".

Oggi sono stati somministrati 3.206 vaccini in Liguria. "Tutte le Asl hanno cominciato a vaccinare sia all'interno degli ospedali sia nelle rsa, come prevede il piano di vaccinazione nazionale, anche la Asl 4 da ieri e la Asl 2 da oggi hanno iniziato le somministrazioni nelle rsa", spiega. (ANSA).