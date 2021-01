Scuola Sanremo ristrutturata, sindaco ringrazia filantropa

(ANSA) - SANREMO, 07 GEN - "Voglio dedicare questo momento alla signora Elena Sivoldaeva, che circa un anno e mezzo fa ci ha dato una grossa mano affittando i prefabbricati e venendo incontro all'amministrazione per circa seicentomila euro". Lo ha dichiarato il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, alla riapertura (parziale) delle scuole Pascoli, di corso Cavallotti, chiuse per lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza. Dal 17 settembre del 2019, al 18 dicembre scorso, infatti, circa trecento alunni per 14 classi delle scuole medie hanno studiato nei prefabbricati collocati in passeggiata Trento e Trieste, affittati dalla filantropa russa. "Allo stesso tempo - ha aggiunto Biancheri - abbiamo restaurato l'istituto per circa ottocentomila euro, spostando gli alunni delle restanti classi in Valle Armea, per una spesa di circa 2,2 milioni.

Un'operazione straordinaria e impegnativa". Note di soddisfazione anche da parte della dirigente scolastica Anna Maria Fogliarini. "Abbiamo lavorato assiduamente dal 21 dicembre, anche durante le trascorse festività natalizie, per garantire ai ragazzi un ritorno in una scuola che fosse accogliente, ordinata, ma anche sicura in ragione dell'emergenza Covid. Un'intensa opera di collaborazione tra il personale scolastico, quello amministrativo; il mio staff, l'Ufficio fabbricati del Comune e la ditta, che ha effettuato il trasloco.

Un lavoro svolto anche in tempi record. Sicuramente restano ancora alcune cose da perfezionare, ma oggi siamo qui ed è già un grande risultato". (ANSA).