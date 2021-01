Porto Rapallo, Toti, chiusi lavori per danni mareggiata

(ANSA) - GENOVA, 07 GEN - «Come Regione Liguria abbiamo stanziato 10 milioni di euro per il dragaggio del golfo di Rapallo, un altro intervento che consentirà alla cittadina di rilanciarsi ridisegnando il lungomare e i servizi legati al turismo». Lo ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti alla presentazione dei lavori di messa in sicurezza del porto di Rapallo danneggiato dalla mareggiata dell'ottobre del 2018. Nel suo intervento Toti ha sottolineato il lavoro svolto come commissario per la ricostruzione dei danni della mareggiata sul territorio del Tigullio e su come ci voglia coraggio nelle scelte e visione per il futuro. "Dopo la ricostruzione della strada per Portofino, dopo i lavori di ripristino del porto di Santa Margherita, con questo intervento siamo alla fine dei lavori di ripristino dei danni causati dalla mareggiata del 2018 nel Tigullio occidentale" (ANSA).