Porto Rapallo, Bizzi a fine gennaio lavori per 20 milioni

Inizieranno tra fine gennaio e inizio febbraio prossimi i lavori di ricostruzione e messa in sicurezza del porto di Rapallo danneggiato dalla mareggiata del 2018. L'intervento, per 20 milioni, è stato illustrato alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, del presidente della Liguria Giovanni Toti e dell'imprenditore Davide Bizzi, immobiliarista bolognese che con la sua società ha deciso di investire nel porto turistico "Carlo Riva". I lavori riguarderanno la ricostruzione della diga crollata e il rinforzo per un totale di circa 500 metri lineari tra scogli e tetrapodi.

L'intervento sarà realizzato dall'Ati Savarese costruzioni e Sales.

La Porto Carlo Riva spa, attuale gestore dello scalo rapallese, lascerà il passo alla Bizzi & Partner al termine dei lavori. Dal 1 gennaio 2021 è subentrato il nuovo direttore dello scalo: si tratta di Giuseppe Pontremoli, direttore generale della Argo, società che fa capo alla Bizzi & Partner.

«È stata una trattativa lunga e difficile - ha spiegato Davide Bizzi - durata oltre un anno e che ha rischiato di saltare.

Grazie al lavoro dei legali abbiamo trovato la quadra e ora siamo pronti a partire con questo intervento che sarà il preludio a un investimento più ampio su tutto il porto.

Investiremo in questa prima fase oltre 20 milioni di capitali privati senza chiedere un euro al pubblico». L'iter della pratica è stato complicato in quanto la concessione demaniale del porto è ancora in capo alla Carlo Riva sui cui verti è in corso una indagine della procura di Genova relativa allo smaltimento degli yacht affondati dalla mareggiata dell'ottobre 2018.

Bizzi & Partner è già operativa in Liguria a Bordighera nella riconversione in residenze esclusive dell'ex hotels Angst.

