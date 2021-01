Porto Rapallo, Bagnasco 'mettiamo in sicurezza la città'

(ANSA) - RAPALLO, 07 GEN - «800 giorni dopo la mareggiata come sindaco sono contento di essere arrivato al termine di questa pratica la più complessa che la mia amministrazione ha affrontato. La diga del porto è una protezione per la nostra città e sapere che non è a posto non mi fa stare tranquillo. Da oggi possiamo guardare al futuro di Rapallo con serenità». Lo ha detto il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco alla presentazione dei lavori di messa in sicurezza del porto. (ANSA).