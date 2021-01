Covid:Liguria, altri 16 morti, 196 contagi. 13.275 vaccinati

(ANSA) - GENOVA, 07 GEN - L'epidemia da coronavirus causa altri 16 morti in Liguria e ci sono 5 ricoverati in più in ospedale, sono oggi 773 (+5) con 62 malati in terapia intensiva (-3). Continua a scendere il numero dei nuovi contagi: 196 nelle ultime 24 ore considerate nel flusso dati tra Alisa e il ministero della Salute, emersi dopo 1.642 tamponi molecolari e 946 tamponi antigenici rapidi.

Su 28.595 vaccini consegnati in regione ne sono già stati somministrati alle 16.30 di oggi 7 gennaio 13.275, pari al 46,4%. Solo oggi sono state inoculate 3.206 dosi.

Tornando ai decessi, riguardano persone tra i 69 e i 90 anni, scomparse tra il 30 dicembre e il 6 gennaio. In regione risultano in isolamento domiciliare 4.528 persone (-128), salgono di 130 i guariti totali (sono ora 53.299). Con le 16 nuoove vittime la conta dei deceduti in Liguria raggiunge le 2.963 persone.

Quanto alla residenza dei nuovi contagiati, spiccano quelli residenti alla Spezia e di competenza dell'Asl 5 (91), seguiti da Genova (17, di cui 8 in Asl 3 e 9 in Asl 4), 56 a Savona e 32 nell'imperiese. (ANSA).