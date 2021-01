Il Sassuolo batte il Genoa, prima sconfitta per Ballardini

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 06 GEN - Il Sassuolo rialza la testa dopo la pesante sconfitta di Bergamo nel segno di Jeremy Boga: un gol e un assist per l'attaccante neroverde, decisivo in una gara sempre sul filo del' equilibrio decisa al 38' della ripresa con la rete di Raspadori che aveva preso il posto di Djuricic. Esce a testa alta da questo confronto il Genoa che forse avrebbe meritato qualcosa di più. Si ferma la striscia positiva di Ballardini (4 punti nelle precedenti due gare) che può essere soddisfatto per la prestazione dei suoi. Dopo un primo tempo poco brillante anche per merito di un Genoa molto tonico, il Sassuolo trova il vantaggio con una gran giocata di Boga. Locatelli apre il gioco da destra a sinistra, Boga arresta la palla, evita l'intervento di Masiello e con un diagonale perfetto supera Perin. Dura poco il vantaggio del Sassuolo. Dopo tre cambi di Ballardini e i due di De Zerbi, al 19' il meritato pari del Genoa: sul cross di Ghiglione, Shomurodov di testa anticipa i difensori di casa e sorprende Consigli. Al 38' il nuovo vantaggio del Sassuolo: cross dalla sinistra di Boga, di testa Raspadori anticipa quanto basta per indirizzare la sfera alle spalle di Perin. Brivido Sassuolo nel recupero quando Destro segna ma il gol viene annullato per fuori gioco dello stesso attaccante.