Vaccini: Toti, 2.500 dosi somministrate oggi in Liguria

"Le vaccinazioni anti-covid procedono a pieno ritmo in Liguria: anche oggi sono previsti circa 2.500 vaccini che si aggiungono agli oltre 5 mila già somministrati fino a ieri". Lo ha scritto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sui social. "In giornata verranno consegnate altri 15 'pizza box', contenenti 17.550 dosi, sempre destinate al personale sanitario degli ospedali, ai lavoratori e agli ospiti delle Rsa. E la prossima settimana dovrebbero arrivare ulteriori 17 'pizza box' con 19.890 dosi - ha aggiunto - Non ci sono ritardi, i vaccini che sono stati consegnati verranno somministrati entro i tempi previsti, tenendo conto anche che una quota pari al 30% la stiamo tenendo da parte per garantire i 'richiami' a chi ha già fatto il vaccino".