Spezia; Saponara è primo rinforzo

(ANSA) - LA SPEZIA, 05 GEN - Primo rinforzo dal mercato di gennaio per lo Spezia, che ufficializza Riccardo Saponara. Il duttile centrocampista classe 1991 arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina e potrebbe fare parte della rosa che domani sfiderà il Napoli al Maradona. Saponara è il primo giocatore ad aver vestito le maglie di tre squadre liguri in Serie A: prima dello Spezia, il fantasista ha giocato anche nel Genoa e nella Sampdoria. (ANSA).