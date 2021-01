19enne 2 volte arrestato in 24 ore

In poco più di 24 ore è stato arrestato due volte a soli 19 anni. Il giovane, italiano, già noto alle forze dell'ordine, era finito in cella a Genova una prima volta dopo avere aggredito il nonno. Scarcerato, e con obbligo di dimora, ieri pomeriggio è andato in via XX Settembre e dopo avere adocchiato una ragazza con il cellulare in mano l'ha spintonata e le ha strappato di mano il telefono.

Una pattuglia dei carabinieri ha sentito le urla della giovane e, dopo averla soccorsa, ha inseguito l'aggressore riuscendo a fermarlo poco distante. Quando lo hanno raggiunto, ha cercato di divincolarsi ferendo in modo lieve un carabiniere.

(ANSA).