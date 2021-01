Covid: tornano a salire i positivi, 404 nuovi casi

(ANSA) - GENOVA, 05 GEN - Torna a salire il numero dei positivi al covid in Ligura: nelle ultime 24 ore si è registrato un incremento sul numero complessivo di 104 unità che porta a 6167 gli infettati. I nuovi casi sono 404 su 4586 tamponi molecolari (3028 quelli antigenici): il tasso di positività è 8,8%, mentre a livello nazionale è all'11,4%. Sono 98 le nuove persone infettate nell'Imperiese, 122 nel Savonese, 43 nello Spezzino, 29 nel Tigullio e 112 nella Asl3 di Genova.

I malati in ospedale sono 781, 10 in meno rispetto a ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 73, ieri erano 75. I morti sono 12 per un totale di 2929. I guariti sono 288.

In isolamento domiciliare ci sono 4791 persone, 166 meno di ieri e in sorveglianza attiva ce ne sono 4439, 356 in meno. (ANSA).