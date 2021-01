Violano divieti covid per andare sulla neve, 38 multe

(ANSA) - SAVONA, 04 GEN - Attratti dall'entroterra innevato, 38 savonesi della riviera di ponente hanno violato la colorazione rossa delle norme anticovid per andare in Valbormida e sono stati multati dai carabinieri. I militari, per bloccare gli spostamenti verso la montagna, avevano predisposto numerosi controlli sulle strade secondarie che portano nell'entroterra, così i carabinieri di Albenga e Cairo Montenotte hanno fatto 38 multe da 400 euro. Tredici i multati tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure e 25 tra Calizzano, Cengio e Millesimo. "Serve senso di responsabilità", dicono dal comando provinciale dei carabinieri" (ANSA).