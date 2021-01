Prolungata ed estesa allerta gialla per neve

(ANSA) - GENOVA, 04 GEN - Arpal ha modificato ed esteso l'allerta gialla per neve che doveva terminare alla mezzanotte di oggi. Invece in Valle Stura, nell'entroterra Savonese e in Val Bormida è prolungata fino alle 15 di domani. In Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia scatta dalla mezzanotte fino alle 15 di domani.

Nelle ultime ore precipitazioni deboli hanno interessato un po' tutta la regione concentrandosi in particolare sul savonese sopra i 600 metri dove la neve ha fatto registrare accumuli di 5-6 centimetri. Nelle ultime 12 ore da segnalare anche i 28 millimetri di pioggia caduti a Lavagnola. Temperature sottozero si registrano nelle zone interne con punte di -6.2 ai 1845 metri di Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia) e -3.7 a Monte Settepani. Tra la notte e le prime ore di domani è atteso un ulteriore calo delle temperature che favorirà precipitazioni nevose anche sui versanti padani di Levante, sulle zone interne del centro (oltre i 400 metri) a Ponente e sulla parte orientale di Levante sopra i 600 metri. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi nella giornata di mercoledì 6 gennaio. (ANSA).