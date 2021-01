Covid: Toti, in Liguria vaccinate 5232 persone

(ANSA) - GENOVA, 04 GEN - "Nessuna azienda sanitaria della Liguria ha smesso di vaccinare in questi giorni di festa, siamo arrivarti a 5.232 vaccini anti covid: il sistema è entrato a pieno ritmo secondo i piani previsti". Lo afferma il presidente della Liguria Giovanni Toti facendo il punto sull'emergenza coronavirus. "Credo che sarebbe l'ora di finirla con le assurde polemiche sul Governo che fa il suo lavoro e le Regioni che sono in ritardo. Il numero di vaccini che ci è stato consegnato sarà ampiamente esaurito nei tempi previsti, ciò che manca al Paese oggi è conoscere la progressione della fase 2 del vaccino", dice Toti. Prevista la consegna domani in Liguria di circa 17 mila vaccini, che esauriranno la consegna prevista nella fase 1 per personale sanitario, personale e ospiti delle rsa. (ANSA).