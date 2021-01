Covid: in Liguria 204 nuovi casi, 24 ospedalizzati in più

(ANSA) - GENOVA, 04 GEN - Crescono gli ospedalizzati a causa del covid: sono 791, 24 in più rispetto al giorno precedente, con 75 malati ricoverati nelle terapie intensive (ieri erano 71). I nuovi casi di positività sono 204 su 2007 tamponi molecolari (1395 quelli antigenici) con una percentuale tamponi - positivi del 10,16%. Gli ultimi positivi sono stati riscontrati 3 nell'Imperiese, 65 nel Savonese, 15 nello Spezzino, 25 nel Tigullio e 94 nella Asl3 di Genova. Due sono residenti fuori regione. Complessivamente i positivi sono 6063, 51 meno del giorno precedente.

I morti sono cinque, per un totale di 2917. I guariti sono 250 (52529 da inizio pandemia). In isolamento domiciliare ci sono 4957 persone, 63 in meno rispetto alle 24 ore precedenti, e in sorveglianza attiva ce ne sono 4795, 69 in meno rispetto a ieri (ANSA).