Spezia: Italiano amareggiato, paghiamo la minima ingenuità

(ANSA) - GENOVA, 03 GEN - E' amareggiato Vincenzo Italiano dopo la sconfitta dello Spezia col Verona. "Per come avevamo affrontato la gara penso che il pareggio fosse più che meritato, ma è chiaro che se rimani in inferiorità numerica in questa categoria poi è difficile". "In questo momento paghiamo la minima ingenuità e forse qualche limite caratteriale - ha aggiunto -. Sapevamo che il nostro campionato era questo".

"Il mercato? Se dovesse arrivare un giocatore d'esperienza è ovvio che potrebbe dare una grossa mano alla squadra", ha concluso il tecnico del liguri. (ANSA).