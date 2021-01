Maltempo: a Sanremo franata strada per borgo Bussana Vecchia

(ANSA) - SANREMO, 03 GEN - La strada che porta a Bussana Vecchia di Sanremo è franata, verso le 6, a causa delle abbondanti piogge degli ultimi giorni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la polizia locale e sono stati allertati i tecnici del Comune. Lo smottamento si è verificato all'altezza del civico 34, dove c'è la ditta Masselli. L'abitato non è isolato, ma per raggiungere il paese è ora necessario allungare il percorso, passando da via Armea e superando il carcere; stesso discorso per chi da Bussana Vecchia deve scendere sull'Aurelia, in corso Mazzini. (ANSA).