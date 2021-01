Covid: in Liguria altri 221 contagi e 27 ricoverati in più

(ANSA) - GENOVA, 03 GEN - Sono 221 i nuovi contagi Covid registrati in Liguria su 2.140 tamponi molecolari effettuati (1.221 gli antigenici rapidi). L'epidemia causa poi altri 5 decessi in regione, di persone tra i 71 e i 92 anni, morte tra l'1 e il 2 gennaio. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione sulla base del flusso dati tra Alisa e il ministero della Salute. Risalgono i ricoveri: 27 in più a 767 nel complesso (ieri 740), con 71 posti in terapia intensiva occupati (ieri 66).

Sono 118 i nuovi guariti, con 58 altre persone in isolamento domiciliare (sono ora 5.020). Ci sono 4.727 persone in sorveglianza attiva (ieri erano 4.901).

Quanto ai nuovi contagiati, 71 risiedono nello spezzino, 68 in provincia di Genova (47 sotto Asl3 e 21 sotto Asl4), 44 a Imperia e 31 a Savona. (ANSA).