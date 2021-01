Spacciavano hashish 'Maradona' in centro Genova, 3 arresti

Arriva a Genova la droga "Maradona", hashish di qualità elevata marchiata con l'effige di un pallone e il nome del calciatore morto nelle scorse settimane.A trovare lo stupefacente sono stati gli agenti della questura genovese che hanno arrestato tre persone. La droga era nascosta in un appartamento alla Maddalena, bel cuore del centro storico. In manette sono finiti tre magrebini di età compresa tra i 25 e i 38 anni. In casa gli agenti hanno trovato 600 grammi di hashish Maradona e 50 grammi di cocaina.(ANSA).