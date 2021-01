Samp: con la Roma match delicato, Candreva dal 1'

(ANSA) - GENOVA, 02 GEN - Antonio Candreva dal primo minuto: sarà probabilmente questa la principale novità della Sampdoria nella trasferta di domani a Roma con i giallorossi. L'ultima gara da titolare dell'ex Inter era stata a metà dicembre nella sfida di Napoli, poi la mancata convocazione per Verona con Claudio Ranieri che non aveva gradito alcuni suoi comportamenti.

Quindi il chiarimento con Candreva che è tornato subito nel gruppo giocando alcuni spezzoni di partita con Crotone e Sassuolo. Adesso si potrebbero aprire nuove chance per l'esterno di centrocampo con la sua esperienza che potrà essere importante in un match assolutamente delicato come i novanta minuti con la Roma. Di certo, la squadra doriana cerca di voltare pagina dopo il ko con il Sassuolo prima di Natale: la classifica è tranquilla ma la parola d'ordine del tecnico Claudio Ranieri è di arrivare velocemente ai 40 punti per chiudere il discorso salvezza senza sofferenze. Non ci sarà lo squalificato Keita in grande condizione col Sassuolo ma l'attaccante è partito ugualmente per stare insieme al gruppo: un segnale importante della voglia da parte dell'ex Monaco di aiutare la squadra. E' sicuramente la gara di Ranieri, tifoso romanista e per anni tecnico dei giallorossi e adesso sogna lo sgambetto: infatti Ranieri ha collezionato un solo punto nelle sue ultime tre sfide contro la Roma in Serie A sulle panchine di Inter e Sampdoria (due), dopo aver vinto tutte le precedenti tre, alla guida della Juventus. (ANSA).