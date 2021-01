Prende a pugni autista Amt e scappa, denunciato

(ANSA) - GENOVA, 2 GEN - Le volanti hanno denunciato un uomo di 41 anni che ieri mattina ha preso a pugni il conducente del bus 517 in via Capolungo a Nervi. Secondo quanto accertato, l'uomo era a bordo con due cani di grossa taglia quando, per futili motivi, ha iniziato a discutere con l'autista. Dopo pochi istanti, l'uomo ha rotto la catena divisoria del mezzo e ha preso a pugni il dipendente Amt per poi scappare. I poliziotti lo hanno rintracciato lungo la strada che porta alla stazione ferroviaria di Nervi.(ANSA).