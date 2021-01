Covid: S.Martino Genova riorganizza reparti, stop ambulanze

Quattro ore di fermo alle ambulanze al San Martino di Genova per pianificare la turnazione nei reparti dei negativizzati con i nuovi positivi. Lo ha deciso il nuovo direttore sanitario del nosocomio Salvatore Giuffrida per riorganizzare il flusso dei pazienti positivi.

La decisione è stata presa "per concentrarsi sull'attività che ad ora risulta molto efficace - fanno sapere dall'ospedale - in previsione di un afflusso importante all'inizio della prossima settimana, fisiologico dopo le feste e certificato dai dati degli anni scorsi".(ANSA).