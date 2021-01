Covid: in Rsa Sanremo, 39 contagi su 130 ospiti

Trentasei degenti e tre operatori sono risultati positivi al Covid nella rsa Casa Serena in frazione Poggio a Sanremo, dopo i controlli scattati a fine anno, quando una operatrice si è sentita male. "Sono praticamente tutti asintomatici - spiega il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali di Sanremo Costanza Pireri -. A parte un'operatrice risultata positiva a fine anno, dalla quale è scattato il monitoraggio del personale e di tutti i pazienti".

L'infermiera aveva la febbre, si è sentita male ed è stata sottoposta ad accertamenti ed è quindi emersa la sua positività al covid. L'Asl 1 imperiese è subito intervenuta, anche attraverso unità Gsat (o Usca), per circoscrivere il cluster e ha completato oggi di effettuare il tampone a tutti operatori sanitari e non della struttura, un centinaio in tutto. Erano già stati sottoposti al test i circa 130 degenti, ospitati attualmente nella struttura. "Abbiamo subito creato un reparto Covid all'interno di Casa Serena - prosegue l'assessore -, uno per i contatti stretti dei positivi e un terzo per gli altri degenti, che non hanno avuto a che fare con i contagi.

L'amministrazione - conclude - è molto attenta e sta cercando di porre in atto, assieme al direttore sanitario e in collaborazione con l'Asl, le azioni atte a monitorare la situazione".

Risulta intanto stabile anche la situazione alla rsa Don Orione di Sanremo, dove nelle scorse settimane erano risultati positivi circa quaranta degenti. (ANSA).