Balneari: Imperia, verso estensione concessioni sino al 2033

Il Comune di Imperia intende estendere le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa sino al 2033, così come previsto dalla vigente legislazione nazionale. È quanto stabilito da una delibera della Giunta guidata dal Sindaco Claudio Scajola approvata il 31 dicembre scorso, che ha dato mandato al Settore Porti, Protezione Civile e Qualità Urbana di conferire un incarico di consulenza per arrivare celermente al rilascio delle estensioni. "Ci muoviamo nel solco delle decisioni assunte dal legislatore nazionale - afferma Scajola -. È una risposta concreta che diamo ai gestori di stabilimenti balneari, con i quali ci siamo confrontati a lungo. Gli uffici del Comune, avvalendosi di un consulente esterno, dovranno procedere con rapidità alla verifica delle concessioni aventi diritto all'estensione, richiedendo la documentazione necessaria e verificandola". Prosegue il primo cittadino: "Noi crediamo nello sviluppo turistico di Imperia, che passa anche dalla qualità del lavoro di coloro che hanno in concessione parti del nostro bel litorale, ai quali chiediamo perciò di manutenerlo nelle condizioni ottimali e di migliorare e crescere nell'offerta proposta ai turisti". (ANSA).