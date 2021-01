Razzo incendia casa, Sottocapo Marina Militare salva due anziani

Un sottocapo della Marina militare, appena rientrato dall'operazione 'Mare Sicuro' svolta a bordo di Nave Grecale ha salvato due anziani spezzini di 89 e 79 anni dall'incendio che si è sviluppato nella loro abitazione ieri sera a causa di un razzo pirotecnico entrato dalla finestra. E' successo ieri sera in località Favaro alla Spezia.

I due anziani spaventati dall'improvviso rumore e dall'incendio generato, hanno aperto la porta d'ingresso di casa loro e sono stati immediatamente soccorsi da Di Siena che, abitando nell'appartamento sopra il loro, aveva sentito il forte scoppio e visto fumo nero ed acre. Il militare ha subito accompagnato i due anziani al sicuro lontano dalle fiamme, consegnandoli alle cure di una collega di nave Libeccio, il sottocapo Antonia Del Vento. Poi il sottocapo è rientrato nell'abitazione dei due anziani e si è dato subito da fare per spegnere le fiamme che in pochi minuti avevano già aggredito un armadio. Per spegnerle il sottocapo Di Siena ha messo a frutto l'esperienza maturata durante le quotidiane esercitazioni antincendio svolte a bordo della sua unità navale, Nave Grecale. (ANSA).