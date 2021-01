Genova, ignorato divieto botti, interventi VVf

Nonostante il divieto di sparare botti e fuochi per la notte di Capodanno sono state decine gli interventi dei vigili del fuoco a Genova per piccoli incendi innescati in tutta la città da centinaia e centinaia di petardi sparati da terrazzi, giardini e in strada. I pompieri hanno spento fiamme da decine di cassonetti incendiati con petardi. L'intervento più importante in via Perlasca dove hanno preso fuoco alcuni pneumatici lasciati fuori da un magazzino. A scatenare le fiamme potrebbero essere stati i fuochi ma sono in corso le indagini per ricostruire esattamente la dinamica. (ANSA).