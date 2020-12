Ponte Genova: Bucci, Governo sblocchi fondi avanzati

(ANSA) - GENOVA, 31 DIC - "Stiamo aspettando ormai da mesi il via libera del Governo all'utilizzo dei soldi avanzati dal decreto Genova, ci sono 88 milioni pronti per essere investiti sulla Valpolcevera, nel grande parco sotto al nuovo ponte, ma siamo ancora in attesa dell'approvazione degli emendamenti".

Sono molte le partite aperte tra il Comune di Genova e il Governo, ma "per me questa questione è una ferita aperta ed esorto il governo a far sì che arrivi l'ok definitivo", dice il sindaco di Genova Marco Bucci all'ANSA.

Le altre partite vanno dai fondi per il trasporto pubblico a quelli per il progetto della riqualificazione del centro storico, le grandi opere portuali e altre infrastrutture, ma tra le priorità per il 2021 del sindaco c'è lo sblocco dei fondi per il cosiddetto "sottoponte", una richiesta avanzata più volte anche direttamente al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e mai arrivata al punto nonostante le rassicurazioni dello stesso premier. "Ne avevamo parlato il 14 agosto, durante la commemorazione a due anni dalla tragedia e Conte ha sempre detto di sì - dice Bucci all'ANSA - sarebbero destinati al progetto del "cerchio rosso" firmato da Stefano Boeri, non solo un grande parco ma nuove infrastrutture, la riqualificazione degli edifici sotto il viadotto, la creazione di spazi per le imprese e per i cittadini, possiamo trasformare 1 milione e 200 mila metri quadri di città". Per ora il progetto è finanziato solo in parte, per i lotti relativi all'area del memoriale delle 43 vittime. (ANSA).