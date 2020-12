Obiettivo Liguria,18.720 vaccinati entro metà gennaio

(ANSA) - GENOVA, 31 DIC - E' ripresa l'attività vaccinale anti covid in Liguria. Dopo le prime 320 dosi somministrate nei giorni scorsi a Genova, la vaccinazione è partita stamani in contemporanea in tutte le cinque Asl liguri. L'obiettivo di Regione Liguria è somministrare 18.720 dosi entro metà gennaio a personale sanitario degli ospedali e delle rsa e agli anziani ospiti delle residenze. (ANSA).