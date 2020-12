Genoa, dalla Lazio arriva Vavro

(ANSA) - GENOVA, 31 DIC - Primo colpo per il Genoa di Enrico Preziosi. Si tratta del difensore slovacco della Lazio Denis Vavro. Il giocatore, classe '96, arriva in rossoblù con la formula del prestito fino a giugno con diritto di riscatto e questa mattina ha sostenuto le visite mediche.

Per attendere l'ufficialità bisognerà aspettare però l'apertura del mercato il 4 gennaio prossimo. Nel frattempo potrà allenarsi con la sua nuova squadra grazie al nulla osta concesso dal club biancoceleste. E dopo Vavro è ad un passo il ritorno dell'attaccante polacco Krzysztof Piatek che il Genoa aveva lanciato due anni fa e attualmente in forza ai tedeschi dell'Herta Berlino che lo avevano acquistato dal Milan a gennaio scorso. Nella sua esperienza in rossoblù 'Il pistolero' aveva siglato 13 reti in 19 gare proprio con Ballardini allenatore.

