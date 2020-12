Arpal, allerta neve in Liguria fino a arancione

(ANSA) - GENOVA, 31 DIC - Come previsto, Arpal ha emanato l'allerta neve fino ad arancione in Liguria per domani, 1 gennaio 2021. L'allerta nel Ponente Ligure sarà gialla fin dalle 6 del mattino di domani. Per quanto riguarda il centro della Liguria nei comuni interni sarà gialla dalle 6 alle 15 e poi arancione mentre nelle zone alle spalle di Savona e di Genova, Val Bormida e Valle Stura, sarà gialla da mezzanotte alle 12 poi arancione. Nelle zone dei bacini padani di levante allerta gialla dalle 6 alle 15 poi arancione.

Tutte le allerte dureranno fino alla mezzanotte e verranno rivalutate domani mattina.

Arpal ha anche registrato temperature record, la notte scorsa soprattutto sul centro-ponente: Calizzano (Savona) il posto più freddo della Liguria con -11.3°. (ANSA).