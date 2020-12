Spiderman 'conquista' bandiera Regione Liguria

(ANSA) - GENOVA, 30 DIC - L' 'uomo ragno savonese' eroe dei bambini ricoverati negli ospedali, dopo la nomina di Cavaliere al Merito della Repubblica ricevuta dal presidente Sergio Mattarella, ha 'conquistato' anche la bandiera ufficiale della Regione Liguria. In segno di riconoscenza per la sua attività di volontariato verso i piccoli pazienti il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera a Genova ha consegnato la bandiera dell'ente a Mattia Villardita, il giovane savonese che vestito da Spiderman fa visita ai bimbi curati negli ospedali.

"E' un riconoscimento che attribuiamo con orgoglio a tutte le persone che si sono distinte per le loro attività di particolare valore", sottolinea Toti.

"L'idea di Spiderman nasce da una passione sfrenata per il personaggio e alla mia storia personale, perché io per primo sono stato un paziente del Gaslini per diciannove anni a causa di una malformazione congenita che è stata poi curata. - racconta Villardita -. Devo ancora metabolizzare la comunicazione ricevuta dal presidente della Repubblica, non pensavo di arrivare così in là, questa onorificenza mi dà la forza di raddoppiare ciò che faccio, ne sono orgoglioso e per me è una rivincita". (ANSA).