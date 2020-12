Sanità: approvato progetto definitivo nuovo Galliera

(ANSA) - GENOVA, 30 DIC - Il progetto definitivo del nuovo ospedale Galliera di Genova è stato approvato oggi pomeriggio dalla Giunta regionale, l'obiettivo è aprire il cantiere fra sei mesi. Lo annunciano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il vicepresidente del consiglio di amministrazione del Galliera Giuseppe Zampini e il direttore generale dell'ospedale Adriano Lagostena oggi pomeriggio a Genova.

"E' un obiettivo su cui abbiamo lavorato cinque anni, siamo ormai a sei mesi dall'apertura del cantiere e siamo pronti per la gara. - dichiara Toti - E' il preludio di una stagione di rinnovamento della rete ospedaliera ligure: il Galliera, il Felettino, l'ospedale unico di Taggia e l'ospedale di Erzelli, che resta un nostro obiettivo, l'edilizia sanitaria riveste un ruolo centrale nella programmazione dei prossimi cinque anni".

"Un passo significativo per la realizzazione del nuovo ospedale.

- lo definisce Zampini - Non è stato facile, le persone che si opposte al progetto hanno quasi superato quelle per farlo, quindi devo ringraziare il presidente Toti per una decisione in un momento in cui servono più le decisioni che non le parole".

"La struttura finanziaria dell'operazione resta pressoché la stessa, l'aver ottenuto un finanziamento da 75 milioni di euro dalla Banca del Consiglio d'Europa a condizioni molto vantaggiose ci ha consentito di togliere due terzi del patrimonio in perdita dall'operazione - spiega Lagostena - I padiglioni A e S resteranno di proprietà dell'ente con funzioni di natura pubblica per rendere più appetibile il bando di gara.

Fra cinque anni quando avremo il nuovo ospedale e avremo svuotato tutto il vecchio, una parte degli ex padiglioni dovremo utilizzarla per funzioni sussidiarie e amministrative, il resto sarà a disposizione tanto è vero che la Regione ha pensato di inserirlo nel Recovery Fund per nuovi progetti con funzioni sanitarie di interesse pubblico". (ANSA).