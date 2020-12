Sampdoria in pressing per l'attaccante Karaman

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Dalla Germania rimbalza la notizia di un forte interessamento della Sampdoria per Kenan Karaman, attaccante turco in forza al Fortuna Düsseldorf, già nel mirino dei blucerchiati nell'estate del 2019. Già nel giro della nazionale maggiore del suo paese, il bomber 26enne sarebbe stato richiesto anche dal Wolverhampton in Premier League. Il pressing della Sampdoria è stato svelato dal quotidiano tedesco Rheinische Post . (ANSA).