Le opere di Banksy a Sarzana in fortezza del '400

(ANSA) - SARZANA, 30 DIC - Le opere dell'artista contemporaneo di street art più conosciuto al mondo esposte in una fortezza quattrocentesca. Accadrà a Sarzana (La Spezia), dove dal 30 gennaio al 6 giugno 2021 verrà ospitata la mostra The artist known as Banksy, a cura di Stefano S. Antonelli e Gianluca Marziani, promossa da MetaMorfosi associazione culturale con il sostegno del Comune di Sarzana. Tra le opere di Banksy, il misterioso artista di Bristol, saranno esposte nella Fortezza Firmafede anche l'iconica Girl with the ballon oltre all'opera apparsa nel 2003 sul muro che separa israeliani e palestinesi a Gerusalemme, Love is in the Air. Messaggi di pace e di speranza che Sarzana accoglie dopo un anno difficilissimo a causa della pandemia: "Sarzana riparte dalla cultura e dall'arte - ha detto la sindaca Cristina Ponzanelli -. Attraverso la cultura possiamo rilanciare il nostro tessuto economico e lanciare un forte messaggio di fiducia nel futuro". Saranno una ventina le serigrafie esposte in un percorso dedicato "all'approfondimento e alla conoscenza dell'opera dell'artista più controcorrente su scala globale, dopo il 2020 e la chiusura delle strutture museali per la Covid-19 un atto di amore, di coraggio e di speranza nei confronti del valore di arte e cultura", ha detto Pietro Folena, presidente di MetaMorfosi.

(ANSA).