G8 Genova: morto a 80 anni Luciano Mauro, violò zona rossa

(ANSA) - DOLCEACQUA, 30 DIC - È morto all'età di ottant'anni Luciano Mauro, pacifista il cui nome balzò agli onori della cronaca durante il G8 del 2001 a Genova per aver valicato l'impenetrabile 'zona rossa'. Luciano, già sessantottino, nel corso degli anni aveva fondato diverse associazioni che operavano nel campo del sociale e negli ultimi tempi aveva sposato la causa dei 'no Border', difendendo la libera circolazione dei migranti in Europa, argomento che è tuttora di attualità al vicino confine italo-francese di Ventimiglia.

Luciano viveva come eremita e da tutti era conosciuto come un tipo particolare, dal grande cuore. (ANSA).