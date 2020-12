Auto come ariete per fare colpo in gioielleria

(ANSA) - GENOVA, 30 DIC - Assalto alla gioielleria Cambiaso di via Gallino, a Pontedecimo, la scorsa notte. I ladri hanno sfondato la vetrina usando un furgone e una macchina rubati e hanno arraffato gioielli e orologi per un valore di circa 30 mila euro, secondo una prima stima.

Prima di scappare hanno messo la macchina in mezzo alla strada e le hanno dato fuoco per bloccare l'arrivo delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e della scientifica. Le indagini sono in mano alla squadra mobile. A novembre a Pegli era andato in scena un colpo simile.

I ladri avevano sfondato la vetrina della gioielleria Cicala con una macchina e avevano preso alcuni monili. Il proprietario, che abita al piano superiore, aveva sentito i rumori e aveva sparato contro i rapinatori. (ANSA).