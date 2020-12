Covid: in Liguria altri 305 contagi e 15 vittime

(ANSA) - GENOVA, 29 DIC - Sono 305 i nuovi positivi covid in Liguria emersi dopo 4.043 tamponi molecolari e 3.140 antigenici rapidi. E' quanto emerge dal bollettino della Regione sulla base del flusso dati tra Alisa e il ministero. Si registrano altre 15 vittime, tra i 76 e i 97 anni, avvenute tra il 6 e il 28 dicembre (ma una risale al 12 novembre). Calano i di 5 i ricoverati - oggi sono 774 - mentre sono 63 i pazienti in terapia intensiva (ieri 61). A livello territoriale, i nuovi contagi sono registrati tra la Asl di Imperia per 41 unità, Savona 83, Genova 96 (76 dell'Asl3 e 20 dell'Asl4), e Spezia 83.

(ANSA).