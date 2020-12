Comune di Cervo adotta un cervo, andrà nel parco comunale

(ANSA) - CERVO, 29 DIC - Il Comune di Cervo ha adottato un cervo (animale che tra l'altro compare nello stemma dell'ente) appartenente a un agriturismo di Dolceacqua, chiuso di recente.

Lo annuncia il sindaco del piccolo centro balneare della provincia di Imperia, Lina Cha, specificando che l'animale troverà casa in un terreno di circa mille metri quadrati, attiguo al parco comunale del Ciapà, offerto in comodato d'uso da una residente. "Stiamo ultimando le pratiche autorizzative - spiega il primo cittadino - e per aprile, quando l'animale perderà il palco delle corna, lo trasferiremo nella sua nuova casa. Prendiamo questo animale in primis per salvargli la vita, poi perché secondo quanto narra la leggenda il territorio del nostro paese in passato era abitato proprio dai cervi". L'idea di adottare il cervo, un esemplare di circa quattro anni e del peso di un paio di quintali, attualmente accudito da un privato, è stata del presidente del Consiglio comunale, Selina Ramondo.

"Ci siamo subito attivati - prosegue il sindaco - incontrando il colonnello dei carabinieri forestali per verificare se ci fossero le condizioni per ospitarlo. Naturalmente, realizzeremo un abbeveratoio e un capanno di protezione e tutte quelle strutture necessarie per la sua tutela". Il nome? "Lo faremo decidere agli alunni delle scuole, con i quali potremo organizzare visite guidate". (ANSA).