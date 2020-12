Colpi di roncola a coinquilino,arrestato: tentato omicidio

(ANSA) - GENOVA, 29 DIC - Ha colpito con una roncola il suo coinquilino dopo una lite per futili motivi. Per questo la polizia ha arrestato un uomo di 62 anni con l'accusa di tentato omicidio. La lite è iniziata nell'appartamento di via Napoli che l'uomo divide con un ragazzo di 24 anni. I due avrebbero bevuto molto e in piena notte hanno iniziato a discutere. A un certo punto il più anziano ha preso la roncola e ha iniziato a colpire il più giovane. Il ragazzo per difendersi è stato ferito alle mani. Le urla hanno svegliato i vicini che hanno chiamato la polizia. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l'uomo era stato già denunciato ai primi di dicembre sempre per una lite con un altro coinquilino. (ANSA).