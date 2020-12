Samp torna in campo, Candreva in pole con la Roma

(ANSA) - GENOVA, 28 DIC - La Sampdoria ha ripreso la marcia in vista della sfida di domenica all'Olimpico con la Roma in programma il 3 gennaio. In attesa di Kristoffer Askildsen, Omar Colley, Mikkel Damsgaard, Jakub Jankto, Morten Thorsby e Maya Yoshida - attesi per la mattinata di domani, martedì 29 dicembre, quando è in programma una doppia seduta -, i blucerchiati si sono rimessi in moto sul campo 2 del "Mugnaini".

Per Bartosz Bereszynski individuale programmato sul campo con lavori atletici e tecnici con la palla. Soltanto massaggi per Albin Ekdal e seduta specifica per Nik Prelec. Terapie di recupero infine per Alex Ferrari e Manolo Gabbiadini. Con la Roma potrebbe tornare titolare Antonio Candreva sulla fascia destra di centrocampo. (ANSA).