Per Capodanno Genova show in streaming dal Carlo Felice

(ANSA) - GENOVA, 28 DIC - Per dire addio al 2020, niente festa di san Silvestro in piazza a causa della pandemia ma un grande spettacolo per la città e non solo: quello realizzato dal Comune di Genova in collaborazione con Regione Liguria e che sarà trasmesso dal Teatro Carlo Felice in streaming grazie ai siti visitgenoa e lamialiguria. La diretta, che inizierà alle 21, sarà anche visibile sull'emittente privata Primocanale. Sul palco 50 artisti genovesi tra comici, attori, cantanti, musicisti, rapper e trapper si alterneranno in un palinsesto per tutti i gusti. Stamani la presentazione nel foyer del Carlo Felice. "Un Capodanno diverso dal solito - ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci -: ci incontreremo in una piazza virtuale ma resa più viva che mai dalle capacità dei nostri artisti: eccellenze nel campo della musica, del teatro e della comicità, sarà un capodanno 100% genovese".

"Il 2020 è stato un anno complicato - ha detto il governatore Toti -, uno dei più difficili degli ultimi decenni: vogliamo chiuderlo all'insegna dell'ottimismo, sapendo che ci rialzeremo come l'umanità ha sempre saputo fare dopo i grandi momenti di crisi". In programma, tra gli altri, i Pirati dei Caruggi e i Bruciabaracche, i rapper Alfa, Bresh, Izi, Leo Gassman, Gnu Quartet, Emanuele Dabbono, i Trallallero e Beppe Gambetta. Ci saranno anche performance di danza e alcuni cammei sportivi.

